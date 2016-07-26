«Почистился»: иномарка разбилась о мывший отбойник КамАЗ (видео)

Под Красноярском машина для уборки улиц протаранила Honda HR-V — ДТП произошло сегодня возле «путинского» моста. Об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы, которые сняли на видео последствия столкновения.

На кадрах видно, что у «Хонды» сильно разбита правая сторона и она стоит на съезде с дороги. Второй участник ДТП — уборочная машина КамАЗ со щеткой — остался посреди проезжей части и мешал проезду транспорта. Кто спровоцировал аварию, пока неизвестно. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что информация о пострадавших в этой аварии в полицию не поступала.

Интернет-пользователи принялись шутить о водителях. «Почистился, аж щетку сломал», — написал один из них. Другие удивились тому, как водитель иномарки мог не заметить большую машину оранжевого цвета на проезжей части. Водители, которые проезжали по этому участку дороги перед ДТП, рассказали, что у КамАЗа работали маячки и он мыл отбойник.