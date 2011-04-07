«Сибирский плацдарм»: на КЭФ-2017 планируют подписать 30 соглашений

На Красноярском экономическом форуме ожидают более 5 тысяч участников — делегатов из 20 стран мира. Участники обсудят наработки планов по развитию страны до 2025 года, повышению эффективности управления, росту экономики.

Совместная пресс-конференция заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и министра экономического развития РФ Максима Орешкина, посвященная Красноярскому экономическому форуму «Российская экономика: повестка 2017-2025», прошла сегодня, 7 апреля, в Москве. Открывая встречу, Дворкович отметил, что участники КЭФ-2017, который состоится 20-22 апреля, обсудят разрабатываемые Минэкономразвития, а также Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина среднесрочные планы правительства России и среднесрочные параметры государственной политики в целом.

«Мы соединим обсуждение тех наработок, которые подготовили эксперты в рамках работы Алексея Кудрина, и того проекта, который подготовило Минэкономразвития и который был анонсирован председателем правительства совсем недавно, на Сочинском инвестиционном форуме», — сказал вице-премьер.

Минэкономразвития готовит сейчас план действий правительства для обеспечения темпов роста экономики выше мировых. ЦСР, в свою очередь, работает над программой стратегического развития страны на период 2018-2024 годы. Он также добавил, что Россия вышла из стадии спада, стабилизировала ситуацию и начала двигаться в сторону улучшения экономики.

В свою очередь, министр экономического развития РФ добавил, что комплексный план действий на 2017-2025 годы, который готовит министерство, будет представлен в правительство с учетом результатов дискуссий на КЭФ.

«Сама суть КЭФ-2017 заключается в проведении мозгового штурма, сейчас мы совместно с другими ведомствами, с экспертами прорабатываем конкретные мероприятия, и как раз Красноярский экономический форум — это один из этапов широкого общественного обсуждения тех развилок, тех направлений и тех действий, которые могут быть предприняты», — сказал Максим Орешкин.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский назвал КЭФ самым крупным российским форумом, ориентированным на обсуждение вопросов социально-экономического развития.

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«В острых дискуссиях равно представлены представители крупного бизнеса, науки, экспертного сообщества. Здесь идет формирование интересных предложений. Выслушав различные позиции, обсудив актуальную повестку более чем на 50 площадках, сможем сформулировать предложения и задачи, которые наполнят программу, о которой говорили Аркадий Владимирович и Максим Станиславович. Мы ожидаем более 5 тысяч участников, более 350 представителей средств массовой информации, мы ждем делегатов из 20 стран мира», — подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что повестка первого дня 20 апреля связана с обсуждением задач экологического оздоровления, моделью зеленого будущего. В следующие дни состоятся пленарное заседание и несколько циклов панельных дискуссий.

«Завершится работа КЭФ итоговым пленарным заседанием, где будут сформулированы новые задачи повышения эффективности качества управления. Кроме основной программы в рамках КЭФ, пройдет конференция „Сибирский плацдарм“, на которой будут обсуждаться важнейшие задачи СФО, а также другие мероприятия. Состоится презентация ряда инвестиционных проектов и программ в области металлургии, лесопереработки, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции», — сказал Виктор Толоконский.

«Будет подписано не менее 30 соглашений между Красноярским краем, инвестиционными компаниями, государственными органами, банковскими структурами, в том числе и с крупными компаниями, работающими в Красноярске над реализацией крупных экологических программ. Запланирована интересная культурная программа. Мы ждем гостей форума и говорим всем: „Добро пожаловать!“», — добавил губернатор.

Напомним, экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля. В подготовке программы мероприятия участвовали российские научные учреждения, международные экспертные организации.