Фотографы из Германии показали цифровую эпоху на выставке в Красноярске

В Красноярске открылась выставка фотографий из Германии «по и против течения. современные фотоинтервенции». Работы выставлены впервые в России. Выставка — первая в серии, для нее отбираются фотоработы, которые объединяет художественное вмешательство: художники видоизменяют материал своих кадров или внешнюю действительность.

На выставке представлены работы двух авторов — Виктории Биншток и Михаэля Шефера. Их объединяет стремление осмыслить зрительные образы СМИ в «цифровую» эпоху, их работы соединяют собственные и удачно найденные художественные формы, современные возможности визуального самовыражения с возможностями будущего. Кураторы выставки — Флориан Эбнер и Кристин Мюллер.

Михаэль Шефер посетил открытие выставки в Красноярске и отметил:

«Отправной точкой для всех работ стали фотографии из средств массовой информации. Фотографии представляют ежедневно протекающую мимо нас привычную повседневность. Эти образы, запечатленные на мобильные телефоны и выложенные в интернете, стали настолько привычны, что находятся в равных правах с окружающими нас вещами. Ни я, ни Виктория Биншток, в отличие от других фотографов, которые в последнее время занимались тем, что собирали, сортировали фотоматериал, не хотим на этом останавливаться. Для нас важно вмешаться в этот материал, чтобы расширить его границы, другими словами произвести интервенцию».

Выставку можно увидеть в Музейном центре «Площадь Мира» до 2 июля. Выставка предоставлена Гете-Институтом в Новосибирске совместно с Институтом зарубежных связей ifa (Штутгарт, Германия).

В рамках выставки запланирована программа мероприятий: 20-21 апреля состоится воркшоп куратора этой выставки Кристин Мюллер, 22 апреля в рамках Музейной ночи Кристин Мюллер поведет экскурсию по выставке.