В центре Красноярска девушку сбил автобус

В центре Красноярска маршрутный автобус сбил молодую женщину. Как рассказали Newslab.ru очевидцы, ДТП произошло сегодня примерно в час дня на перекрёстке проспект Мира — улица Робеспьера.

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Со слов красноярцев, они видели только последствия аварии — как у светофора, в начале пешеходного перехода, на асфальте сидела пострадавшая женщина. С их слов, она сидела в такой позе, будто «сломанная пополам кукла и не шевелилась».

В пресс-службе ГИБДД факт случившегося подтвердили. По информации полиции, девушку, которой около 30 лет, сбил автобус маршрута № 76.

Пострадавшую доставили в больницу, обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются, в том числе предстоит выяснить, кто виноват в случившемся — пешеход или маршрутчик.