Песах и день в заповеднике: начало недели в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 10 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ожидает облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем поднимется до 7 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

С 10 по 13 апреля в Красноярске пройдет крупнейшая в регионе выставка-ярмарка «Сибирская дача». Открывать новый посадочный сезон будут свыше 20 000 местных дачников и садоводов. Гостей ожидают последние дачные новинки, самые модные сорта растений и мастер-классы от ведущих агрономов и ландшафтных дизайнеров. Выставка работает сегодня с 10 утра.

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10 апреля, в 11:30, будет дан старт акции «115 дней в заповеднике «Столбы». В течение года каждая школа посвятит хотя бы один учебный день заповеднику. Сегодня в школе № 45 дети соберут крупы для птиц, на уроке технологии смастерят скворечники, а старшие школьники проверят качество родниковой воды из ручья Моховой, а также холодной и горячей воды из городского водопровода. С помощью индикаторов и датчика LabQuest дети определят, действительно ли родниковая вода превосходит по определенным показателям водопроводную.

В 19:00 еврейская община начнет отмечать праздник Песах в синагоге (Сурикова, 65). Еврейский праздник Песах отмечается в честь исхода евреев из Египетского рабства более 3500 лет назад. Также этот день считается днем рождения еврейского народа. В 2017 году Песах наступает 10 Апреля, по традиции праздник длится 8 дней. В канун Песаха евреи всего мира садятся за праздничный стол, где стоят специально приготовленные кушанья. Вся трапеза называется «Седер Песах», она призвана сплотить евреев и напомнить о событиях, которые происходили в те давние времена.

В Музыкальном театре герои полюбившегося сериала «Всегда говори всегда» впервые предстанут вместе на одной сцене в лирической комедии «Неоконченный роман» (16+). Мужчина и женщина много лет любят друг друга. И хотя у них есть семьи, герои приходят к мысли, что наконец-то встретили свою половинку, без которой уже не могут жить. Но как быть с семьями и обязательствами перед ними? Развязку истории зрители узнают в 19:00.

В Малом зале Филармонии можно будет познакомиться с музыкой Швейцарии на фестивале Telemann Consort Moscow. За концертом можно будет наблюдать и из дома — прямая трансляция на сайте начнётся в 19:00.