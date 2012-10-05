В Красноярске стартовали игры баскетбольного турнира «Лиги чемпионов бизнеса»

9 апреля в спортивном комплексе «Красноярск» (Воронова, 14в) стартовал второй сезон корпоративного чемпионата «Лиги Чемпионов Бизнеса» по баскетболу.

Как и в осеннем сезоне, участниками чемпионата стали 6 команд. К постоянным участникам — «РусАЛу», «РЖД», «КрайДЭО» и Востсибнефтегазу« — присоединились новички — «Красноярский Цемент» и СФУ, успешно проведшие стартовые поединки.

СФУ переиграл «РЖД», «Красноярский Цемент» разгромил «Востсибнефтегаз», а «РусАЛ» не оставил никаких шансов «КрайДЭО».

По итогам игрового дня участники и болельщики чемпионата поделились своими впечатлениями. Старт сезону дал матч СФУ — «РЖД» — 66:52:

«Многое получалось, но без проблем не обошлось. Мы пока ещё не сыграны толком, правда, понимать друг друга стали быстро. Соперник хороший, несколько раз вплотную приближался, рад, что всё закончилось хорошо. Давать оценку турниру после первого матча затруднительно, но пока всё нравится, организация на высоком уровне», — рассказал игрок «СФУ» Александр Демьяненко.

«Жаль, что проиграли, но все равно молодцы — сражались, в дальнейшем, уверена, победы придут. Больше всех понравился Стрижнёв, вёл за собой команду. В прошлом сезоне я не ходила на игры, теперь жалею, постараюсь не пропускать. Очень нравится и сама игра, и отношение организаторов к болельщикам», — рассказала болельщица Ольга Левченко, пришедшая поддержать своих коллег из команды «РЖД».

«Красноярский Цемент» одержал убедительную победу над «Востсибнефтегазом» — 59:33.

«Отличный турнир, я прямо удивлён, что так здорово всё организовано. Старт нам удался. Сильных команд много, но мы перед собой ставим задачу бороться за первое место, думаю. Нам это по силам», — поделился впечатлениям игрок «Красноярского Цемента» Денис Худолей.

Итоговая встреча дня между командами «РусАЛ» и «КрайДЭО» закончилась со счетом 64:35.

«Опоздал немного, на работе был, но не приехать на первую игру не мог. Рад, что так успешно сыграли. Уровень команд вырос, в этом сезоне будет ещё тяжелее попасть на пьедестал. Но мы постараемся», — отметил игрок «РусАЛа» Артем Справников.

Фото предоставлены Агентством спортивных событий «FAIR-PLAY»