Красноярцы смогут полежать на кровати в будущей квартире ЖК «Новая панорама»

Строительная компания «Сибагропромстрой» приглашает красноярцев оценить комфорт квартир и удобство планировок в демонстрационной квартире жилого комплекса «Новая панорама». Первый 25-этажный монолитно-кирпичный дом, расположенный на Взлетке — в признанном деловом и общественном центре города — будет сдан уже этим летом.

Демонстрационные квартиры — это готовые жилплощади с мебелью и ремонтом от застройщика. Посетить их может любой желающий, для этого достаточно позвонить по номеру (391) 298-90-05, оставить сообщение на сайте компании или в соцсетях и договориться об удобном времени для визита.

«Зачастую владельцы не представляют, как будет выглядеть их будущая квартира, когда в ней будут не только голые стены, но и мебель. Мы предлагаем тем, кто хочет приобрести квартиру в ЖК „Новая панорама“ убедиться не только в качестве внутренней отделки, но и оценить готовые интерьерные решения, почувствовать уют и комфорт нового жилья. Вместе с партнерами и дизайнерами мы обустроили полностью готовую для жизни квартиру», — уточнили в компании «Сибагропромстрой».

Застройщик добавил, что в отличие от многих строительных компаний, предлагающих квартиры в чистовой отделке из недорогих материалов, покупатели жилого комплекса «Новая Панорама» могут рассчитывать на полностью готовую к заселению квартиру. В отделке использованы качественные обои, керамогранит, натяжные потолки, линолеум и прочее.

«Фишкой» комплекса станут потрясающие панорамные виды на могучий Енисей и остров Татышев, а с противоположной стороны открываются не менее впечатляющие панорамы на Взлетку и парк 400-летия Красноярска.

Специалисты отдела продаж АО «Сибагропромстрой» с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы. Действуют ипотечные программы от следующих банков: ВТБ 24 (ПАО), ПАО Банк УРАЛСИБ, ПАО Сбербанк России, Газпромбанк (АО), АКБ АК БАРС (ПАО), Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО), АКБ Банк Москвы (ОАО), АО Райффайзенбанк, Банк Союз (АО), АО Россельхозбанк. Узнать о ходе строительства и ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте.