В Железногорске прошел отборочный этап проекта NuclearKids-2017

В этом году у каждого железногорского школьника появился шанс стать звездой. При поддержке Горно-химического комбината (предприятие Государственной корпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ) в городе прошёл отборочный этап отраслевого проекта NuclearKids-2017.

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Суть проекта заключается в том, что прошедшие кастинг дети от 11 до 16 лет получают возможность принять участие в постановке мюзикла от столичных режиссеров и хореографов, а затем — отправиться в гастроли по стране. Главной особенностью конкурса этого года стало то, что претендовать на участие могут не только дети атомщиков, но и все жители ЗАТО подходящего возраста. На кастинг NuclearKids-2017 заявилось в два раза больше желающих.

«Хорошие кастинги, хороший Железногорск и хорошие дети приходят к нам на отбор, — рассказал проводивший кастинг куратор проекта Павел Пронин. — Мы ищем тех, по кому видно: „Хочу попасть в проект!“. А если при этом ребёнок ещё поёт и танцует — то это сразу наш человек!».

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В день отбора большинство участников сильно волновались, потому что опыт сценических выступлений был не у всех. Тем, кто пришёл совсем без подготовки, советовали попробовать позаниматься вокалом и хореографией и приходить на следующий год. В общем, преимущество было за теми, кто уже занимается пением, танцами либо и тем, и другим.

«Мне нравятся мюзиклы, нравится выступать на сцене, вот и решила попробовать свои силы в NuclearKids, — рассказала участница кастинга Катя Жолобова. — Получится попасть в проект — круто, не получится — зато узнала, что такое кастинг»