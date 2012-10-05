Красноярка заплатила застройщику 900 тыс. рублей и осталась без квартиры

Красноярские полицейские разыскивают жертв предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве с постройкой жилья. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», в настоящее время достоверно известно об одной пострадавшей, по данному факту проводится доследственная проверка.

Установлено, что в марте 2014 года женщина подписала соглашение с мужчиной, который представился застройщиком, о заключении сделки купли-продажи квартиры в строящемся доме по ул. Семёна Давыдова на правобережье города. Она заплатила 900 тыс. рублей. Строительство должно было завершиться в августе 2014 года, но дом все еще не сдали. Деньги женщине не вернули, право собственности на квартиру не зарегистрировано.

Полицейские полагают, что подобные соглашения были заключены не только с ней, и ищут других возможных пострадавших.

Тех, кто приобрел квартиру, либо долю в жилом доме напротив дома № 34 по ул. Семёна Давыдова в Красноярске, призывают обратиться в следственную часть городской полиции: ул. Дубровинского, 72, или по телефону (391) 249-00-83.