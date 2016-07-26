ГХК назвал победителей конкурса социальных проектов

На Горно-химическом комбинате (предприятие Государственной корпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ) состоялась торжественная церемония оглашения результатов пятого благотворительного конкурса социальных проектов «ГХК топ-20». Это конкурс, который проводится по согласованию с Советом по благотворительности Росатома и направлен на формирование и поддержание созидательной и гражданской активности населения территорий присутствия отрасли.

Материалы по теме Фоторепортаж: Наука, атомы и молодежь В Железногорске прошли традиционные Курчатовские чтения

В этом году на конкурс «Топ-20» были поданы 103 проектные заявки, к дальнейшему участию решением конкурсной комиссии допущены 72. Авторов прошедших отбор заявок пригласили на торжественную церемонию оглашения победителей. Важный нюанс: в честь пятилетия проекта конкурсной комиссией было принято решение определить не 20, как ранее, а 40 победителей с бюджетом не более 100 тысяч рублей за грант.

Половину проектов-победителей определили по квотам: генерального директора предприятия Петра Гаврилова, профсоюза, молодёжной и ветеранской организаций ГХК. Остальные же были выбраны в присутствии всех участников конкурса с помощью жеребьёвки.

В итоге в числе сорока инициатив, которые получат поддержку от ГХК, оказались проекты жителей Железногорска и Сухобузимского района, направленные на повышение уровня оснащенности сельских садиков и школ, оздоровление подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни, повышение качества образования. Также в числе победителей — проекты по организации занятий с трудными подростками, ветеранами, людьми с ограниченными возможностями, молодежные фестивали, мастер-классы, конкурсы и многое другое. Полный список проектов будет опубликован на сайте предприятия sibghk.ru на следующей неделе, после утверждения протокола. А о ходе реализации инициатив можно будет следить в течение года в корпоративных СМИ.