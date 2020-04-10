«Успокоенное движение» и проезд кольца: в России хотят изменить ПДД

На дорогах России могут появиться зоны «успокоенного движения», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на первого вице-премьера страны Игоря Шувалова. В ПДД могут внести коррективы, приближающие их к общеевропейским стандартам. Например, в городах могут появиться так называемые зоны успокоенного движения, где пешеходы смогут переходить дорогу где угодно, а машинам придется ехать с очень низкой скоростью.

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Шувалов поручил МВД и Минтрансу в течение месяца проработать предложения, связанные с изменением правил. Так, Шувалов поручил проработать вопрос о введении в законодательство и ПДД нового знака и термина «зона успокоенного движения». В таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, при этом автомобилям будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 10-20 км/ч.

Еще одна поправка касается правил проезда автомобилей перекрестков с круговым движением. Сегодня, как отмечает издание, согласно ПДД, в отсутствие знаков водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает — действует принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак «Уступи дорогу» — уступают, соответственно, въезжающие на перекресток. В ПДД может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, даже если знака нет. Подобная практика существует практически во всем мире и считается более эффективной для регулирования движения.