Проспект Мира в Красноярске не удастся избавить от заборов

Дорожные полицейские вступились за пешеходные заборы на проспекте Мира, объяснив их необходимость требованиями безопасности. 7 апреля в Законодательном Собрании обсудили будущую реконструкцию проспекта Мира в Красноярске. Споры вокруг ремонта главной улицы вызвали установка заборов и недостаточное обсуждение с горожанами проекта работ.
В начале заседания депутат Павел Ростовцев напомнил, что именно парламентарии были инициаторами выделения из краевого бюджета 100 млн рублей на реконструкцию проспекта Мира.
С основным докладом выступил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Леонид Волков. Он, в частности, сообщил:
«В городе ремонтируется 31 объект, из них 5 — в рамках капитального ремонта, в том числе проспект Мира. Проект, помимо прочего, включает подсветку 24 зданий. Мы надеемся максимально сохранить пешеходные пространства, убрать ненормативные „карманы“. 85 машиномест будет убрано, 100 останется».
Депутаты поинтересовались, что будет с пешеходными заборами, вызвавшими недовольство горожан, а парламентарий Александр Глисков предложил внести изменения в проект реконструкции. Но, как оказалось, изменить его уже невозможно. Волков пояснил, что оградки установят согласно ГОСТу, он также подтвердил, что ограждение установят на протяжении практически двух третей всей улицы.
В диалог включился начальник отдела дорожного надзора отдела надзора УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Ренат Даутханов:
«Пешеходные ограждения должны стоять на всех регулируемых пешеходных переходах — по 50 метров в каждые стороны. Эти требования возникли с 2004 года. С 2014-го появилось еще одно требование, по которому ограждения должны устанавливаться вдоль всех пешеходных переходов, где интенсивность движения составляет 1000 человек в час. Если говорить о проспекте Мира, то ограждения должны быть установлены везде. Летом там интенсивность превышает указанный показатель в несколько раз».
Член общественной палаты города Красноярска Антон Шаталов представил свой проект ремонта:
«Все 3,5 километра проспекта Мира — это общественное пространство. Здесь находится много исторических зданий. Мы много говорим о том, что автомобильный трафик должен уйти из центра города. Сегодня можно было бы исключить его из магистральной сети города. Предлагаю полностью отказаться от „карманов“, в том числе для автобусов. Весь мир движется к тому, чтобы в городах как можно больше места отвоевать у автомобилей, у нас пока ситуация иная».
Поспорил об опыте зарубежных коллег депутат Сергей Толмачев:
«Мировой опыт в деле организации дорожного движения очень часто не приводит к желаемым результатам. Городские власти много говорили о том, что после ввода платных парковок центр разгрузится. И какие у нас результаты? А как учтены интересы жителей проспекта Мира и работающих на главной улице Красноярска?».
Также парламентариев интересовало, обсуждался ли проект реконструкции проспекта с красноярцами. Леонид Волков пояснил: «По программе о качественных и безопасных дорогах рассматривался на общественных слушаниях, пришло порядка 30 человек».
В ходе заседания краевые депутаты признали, что обсуждение проекта с горожанами было недостаточным, и отметили важность этого мероприятия, так как «проспект Мира — это наследие города».
Также депутаты высказали мнение, что красноярцам больше всего важно не то, «каким будет забор — крестиком или ноликом», а то, какими будут остановки общественного транспорта, парковки и как будет работать ливневка. Подвел итог дискуссии Павел Ростовцев: «Ответственность за реализацию данного проекта ложится на городскую администрацию. Сегодня высказано очень много замечаний. Надеюсь, что этот разговор перейдет и на другие площадки».
Добавим, что в ближайшее время подобное обсуждение планируется провести и по вопросу реконструкции красноярской левобережной набережной.