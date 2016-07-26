Депутата уличили в краже выделенных после землетрясения 16 млн рублей

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении тувинского депутата, который похитил почти 16 млн рублей, предназначенных на восстановительные работы после мощного землетрясения.

Под уголовное преследование по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) попал депутат Хурала представителей Кызыла 41-летний Евгений Чигден. По версии следователей, он, будучи гендиректором ООО «Титан РТ», в 2014 году заключил с администрацией Улуг-Хемского района муниципальные контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах города Шагонара, пострадавших в 2011 году от землетрясения.

«Чигден, добившись перечисления 20 млн рублей — полной оплаты работ по заключенным муниципальным контрактам, используя свое служебное положение, в 2014-2015 годах похитил свыше 15 млн рублей. При этом аварийно-восстановительные работы до настоящего времени в полном объеме не выполнены. Бюджету Улуг-Хемского района причинен особо крупный ущерб», — рассказали в пресс-службе тувинской прокуратуры.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Туве, он подозревается в хищении 15 705 668 рублей, в настоящее время подозреваемый задержан, следователи просят суд заключить его под стражу.