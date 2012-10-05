Красноярские детсады оптимизируют по три

В Красноярске объединили детские сады, соответствующие распоряжения появились 10 апреля на официальном сайте городской администрации.

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В рамках объединения детские сады № 111, 15, 35, 135, 256 и 270 прекращают свою работу в качестве самостоятельных дошкольных образовательных учреждений и переходят в подчинение другим детским садам.

В частности, находящиеся в Ленинском районе — на пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 46а и 52а, детские сады № 111 и 15 переходят в подчинение детскому саду № 167, расположенному на ул. Иркутская, 6.

Также в Ленинском районе появится еще один объединенный детский сад — № 84, расположенный в Тихом переулке, 24. Учреждение включит в свой состав соседние № 35 и № 135, расположенные на пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 76Б, и Мичурина, 2Б.

Третье объединение произойдет в Черемушках с тремя детскими садами, расположенными на ул. Шевченко — детский сад № 271 останется работать, а № 256 и № 270 станут его подразделениями.

Кроме этого, меняют статус детский сад № 72, расположенный в Советском районе на ул. Авиаторов, 50д, и № 313 на ул. Пионерской Правды, 10. Они станут автономными учреждениями, обладающими большей свободой в финансово-хозяйственном плане, чем обычные бюджетные.