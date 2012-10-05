Красноярские покупатели не отличились оптимизмом

Красноярский край занял 27-е место среди регионов России по «потребительскому оптимизму» — потребительской активности, доходам населения и расходам домохозяйств. Такие данные по итогам марта приводит Финансовый университет при правительстве РФ.

Материалы по теме Бедных в России стало больше на 300 тысяч

По данным исследователей, максимальную активность в части потребления в прошлом месяце продемонстрировали Крым, Севастополь, Дагестан, Пензенская область, Чечня. Самые низкие значения отмечены в Кабардино-Балкарии, Самарской области, Северной Осетии, Калининградской области, Краснодарском крае.

Красноярский край продемонстрировал средние показатели, став 27-м среди более чем 70 регионов, где проводились следования. При этом Хакасия отличилась большим оптимизмом потребителей, став 17-й.

«Данные социологических опросов в марте показали ухудшение настроений населения. Сократилась доля респондентов, полностью или в основном довольных жизнью, увеличилась доля малоимущих граждан, сократилась доля россиян, уверенных в собственном завтрашнем дне и завтрашнем дне предприятия, где они работают», — отмечают авторы исследования.

Эксперты также отмечают, что снизилась активность населения на рынке питания и отдыха вне дома, заметно упал спрос на бытовую технику различных ценовых категорий и т.д.