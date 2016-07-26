Ачинцы на книжной ярмарке покупали и выигрывали книги

Около трех тысяч ачинцев посетили книжную ярмарку, которая проходила 6 и 7 апреля. Издатели привезли более 15 тыс. изданий. Для гостей устроили онлайн-викторину на знание литературы и вручили победителям подарки — эксклюзивные издания, бестселлеры от детской до исторической и краеведческой литературы.

Как рассказали организаторы, горожане заинтересовались книгами еще до открытия ярмарки. Многие, заметив, что устанавливаются выставочные конструкции и стеллажи, начали выбирать книги и просили их продать.

«Мы увидели замечательную организацию, очень теплую атмосферу на ачинской ярмарке, — рассказал директор службы продвижения и распространения ИД „Комсомольская правда“ Виктор Вельп. — Привезли около 40 коробок книг, причем организаторы обеспечили доставку из Красноярска. Это первая ярмарка в Красноярском крае именно среди территорий. Мнение о том, что читают сегодня только „ботаники“, неверно: за эти два дня мы увидели людей самых разных социальных категорий и возрастов. Мы — до сих пор читающая нация, и это очевидно».

Планируется, что книжная ярмарка в Ачинске будет проходить ежегодно.