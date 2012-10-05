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Упавшего в расщелину на Алтае туриста-экстремала собираются искать волонтеры
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Упавшего в расщелину на Алтае туриста-экстремала собираются искать волонтеры

11 апреля 16:01
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Родные кузбасского туриста-экстремала, который 11 дней назад упал в расщелину на Алтае, надеются найти его и эвакуировать. Как сообщает местное издание Vse42.ru, ЧП произошло вечером 31 марта в Кош-Агачском районе республики Алтай — 32-летний турист провалился в расщелину во время спуска с перевала Маашей.

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Известно, что альпинист был с другом — оба они прибыли из города Прокопьевск Кемеровской области, но у специалистов не зарегистрировались. Один из них во время спуска провалился в расщелину, после чего второй отправился за помощью. Утром 2 апреля спасатели приступили к поискам.

Место происшествия
Источник: vk.com/mchs04
Место происшествия
Источник: vk.com/mchs04
Спуск спасателей в трещину, куда упал альпинист
Источник: vk.com/mchs04
Спуск спасателей в трещину, куда упал альпинист
Источник: vk.com/mchs04
Глубина трещины
Источник: vk.com/mchs04
Работа в трещине
Источник: vk.com/mchs04

По данным журналистов, специалисты сначала не могли добраться до предполагаемого места пропажи из-за плохой погоды, после чего увеличили штат спасателей-поисковиков и все же дошли до места, а затем выгребли из расщелины 50 кубометров снега. Но кузбассовца там не нашли.

9 апреля поиски пришлось временно приостановить, так как сейчас в горах активно тает снег, поэтому находиться там опасно. Сегодня журналисты сообщили, что семья пропавшего прокопчанина собирает деньги на возобновление поисков. На территорию перевала Маашей собираются выдвинуться добровольцы-альпинисты из Прокопьевска, но им нужны деньги на оплату вертолета. Родственники полагают, что пропавший мужчина все еще жив, так как при раскопках снега из ущелья якобы пошел парниковый эффект.

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