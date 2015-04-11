На месте незаконного рынка в Северном все же появится сквер (видео)

В красноярском Северном все же появится новый сквер и спортивный комплекс. Речь идет об участке на перекрестке улиц 9 Мая и Водопьянова, нерадивые арендаторы которого долгое время судились с муниципалитетом.

Напомним, в январе 2014 года с территории рынка, расположенного на перекрестке улиц 9 Мая и Водопьянова, администрации города пришлось с помощью полиции выгонять торгующих там предпринимателей. Как выяснилось, территория была ими занята незаконно, а арендатор ООО «РГМ-инвест», получивший участок для строительства торгового центра, так и не начал его возводить.

Материалы по теме Запланированную под парк площадку на 9 Мая очистили от гаражей и контейнеров

Местные жители призвали разбить на месте снесенного рынка сквер.

Однако, по словам депутата ЗС, на тот момент вице-спикера Горсовета Александра Глискова, после этого фракция «Патриотов России» в городском парламенте потребовала созвать внеочередную сессию, на которой предложила вынести вотум недоверия заместителю главы города, ответственному за снос незаконного рынка. Предъявлял претензии председатель фракции Иван Серебряков. «Суть в следующем, работа департамента, на наш взгляд, не совсем удовлетворительная», — заявил тогда он, а его однопартийцы предложили дать слово представителю «РГМ-инвест».

«Я все это помню хорошо, так как вел эту сессию. Патриоты привели „добросовестного предпринимателя“... Я ему один вопрос задал, если вы такое добросовестный, вы аренду-то платите? На что он ответил — аренду платил в 2007 году и махал договором на 25 лет», — напомнил Александр Глисков.

После сноса рынка и перераспределения участка бизнесмены обратились в суд. Несмотря на то, что был разработан проект спортивно-оздоровительного центра для горожан, который займет половину участка, а на остальной территории будет размещен сквер, все эти годы мэрия не могла полноценно распорядиться землей.

Как стало известно, судебные тяжбы завершились. По данным картотеки арбитражных дел, тяжбы продолжались до января 2017 года. Кроме того, «РГМ-инвест» была ликвидирована 13 февраля 2017 года. В публичной карте этот участок отмечен как «место размещения парка и здания спортивно-оздоровительного комплекса».