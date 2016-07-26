Красноярск представит на КЭФ проект развития Татышева и «Роева ручья»

На Красноярском экономическом форуме краевой центр представит свою экспозицию, которая расскажет о социально-экономическом и технологическом развитии города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Экспозиция представит собой открытую площадку, оборудованную бесшовным экраном с touch-панелью. Участники и гости форума смогут познакомиться с историей Красноярска и его современным этапом развития. Особое место на экспозиции займет презентация «направлений роста» города, среди которых Универсиада, транспортно-логистический кластер, образование, наука и креативные пространства.

«К Красноярскому экономическому форуму необходимо относиться прагматически, как к серьезной работе с целью поручения практического результата. Прежде всего, форум — это площадка для обсуждения серьезных и актуальных вопросов. И главный посыл этого диалога — развитие городов, регионов, страны в целом», — считает глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

В рамках экспозиции по каждому из «направлений роста» будут представлены ключевые проекты, а также ожидаемые результаты их внедрения. В сфере транспорта — система управления дорожным комплексом и модернизации транспортной системы города. По тематике развития креативных пространств — проекты развития Татышев-парка, парка флоры и фауны «Роев ручей», библиотечной системы Красноярска.

«Каждый из этих проектов является индикатором того, какие качественные изменения горожане хотят видеть в Красноярске в первую очередь. Так, вопросы транспортной доступности, с учетом приоритета общественного транспорта, растущего количества личных автомобилей, развития дорожной инфраструктуры, требуют внедрения новых форм эффективного управления дорожной ситуацией в городе. Одним из таких механизмов является разрабатываемая система управления дорожным комплексом. Проекты по тематике развития креативных пространств — это, прежде всего, продолжение работы по формированию в Красноярске многофункциональных общественных пространств, точек притяжения для горожан. Очень важно, что красноярцы принимают активное участие в событийной жизни таких „креативных территорий“ для общения, творчества, самореализации в целом», — отметил мэр.

Добавим, на выставке, которая будет организована в дни проведения КЭФ-2017 на площадках МВДЦ «Сибирь», разместятся порядка 40 проектов отраслевых компаний-лидеров, предприятий малого и среднего бизнеса региона, инфраструктурных проектов.