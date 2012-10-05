На Березовском разрезе закупили высокотехнологичный станок для ремонта машин

АО «Разрез Березовский», входящий в состав Сибирской угольной энергетической компании, накануне периода весенне-летних ремонтов получил современное высокотехнологичное оборудование. По инвестиционной программе СУЭК на предприятие поступил новый балансировочный станок БС-44-3000 S.

Материалы по теме Березовский разрез пополнился новым грузовиком

Станок отечественного производства предназначен для динамической балансировки электрических машин: роторов электродвигателей, коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания, турбокомпрессоров, барабанов и других, в том числе крупногабаритных механизмов весом до 3 тонн. Одним из основных достоинств оборудования является его высочайшая точность балансировки. Для оперативной коррекции дисбаланса станок комплектуется системой автоматического доворота ротора, которая лучом лазера укажет оператору на место добавления или удаления балансировочных грузов.

Как уточняет начальник электроремонтного участка электроцеха АО «Разрез Березовский» Сергей Самарин, использование нового оборудования позволит не только получить более точные, быстрые и надежные результаты при балансировке электрических машин, но и продлить срок их эксплуатации: дисбаланс оказывает разрушающее воздействие на подшипники машин в результате образующейся вибрации, с внедрением автоматизированной системы коррекции дисбаланса такой риск будет сведен к минимуму.

Кроме балансировочного станка БС-44-3000 S только за первую декаду апреля на Березовский разрез поступил целый комплекс оборудования, предназначенного для повышения качества ремонтов и надежности работы горнотранспортной техники. Различные цеха и подразделения предприятия получили гидравлический пресс, сварочный генератор, сверлильный станок, две угловые шлифовальные машины, слесарный стол, термогигрометр, анализатор «Эксперт» и другое оборудование.

В целом в 2017 году инвестиции СУЭК в модернизацию и развитие красноярских предприятий превысят 1,2 миллиарда рублей, что почти на треть больше показателей 2016 года.