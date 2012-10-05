Богучанская ГЭС готова к началу паводка

Енисейское бассейновое водное управление (ЕнБВУ) на очередном заседании установило для Богучанской ГЭС режим работы до 4 мая. Среднесуточные сбросные расходы установлены в диапазоне 2200-2500 куб. м/с, при этом режим может быть скорректирован в зависимости от складывающейся гидрологической обстановки.

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В течение первой декады апреля уровень Богучанского водохранилища незначительно колебался между отметками 207,08 — 207,12 м (над уровнем Балтийского моря); средний уровень нижнего бьефа составлял 137,97 м БС. Среднесуточный приток к створу водохранилища составил 2343 куб. м/с, при этом боковая приточность по сравнению с мартом выросла с 25 до 35 куб. м/с. Богучанское водохранилище покрыто льдом толщиной 0,52 м, слой снега на льду — 0,12 м, слой талой воды достигает 0,07 м. Вдоль бетонной плотины ГЭС полыньи шириной от 30 до 100 м.

В преддверии весеннего половодья на Богучанской ГЭС создана паводковая комиссия под руководством главного инженера станции Владислава Кобякова. Комиссия заранее проверила наличие автотранспорта, материалов, техники и оборудования для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Подготовлены нештатные аварийно-спасательные формирования. Обеспечено взаимодействие с органами исполнительной власти Кежемского района Красноярского края и города Кодинска, местными паводковыми комиссиями, территориальными органами МЧС, средствами массовой информации и территориальными подразделениями Росгидромета.