Будущие архитекторы составили карту эмоций Красноярска

Студентки Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета Валерия Поспелова и Татьяна Носкова разработали информативный буклет «Эмоция города. Психогеография Красноярска».

По словам авторов, главная цель проекта зафиксировать объекты, места и виды, вызывающие плохие или хорошие эмоции у коренного жителя и приезжего и выявить проблемные участки, на которые стоит обратить внимание. В качестве локации был выбран исторический центр города — популярная зона для прогулок и встреч горожан.

«Идея проекта пришла к нам после изучения дисциплины „Градостроительный анализ“, в рамках которого на одной из лекций мы проходили влияние городской среды на эмоциональное состояние горожан. Для формирования бета-версии буклета мы провели аналитический анализ, где Татьяна выступила в роли коренного жителя Красноярска, а я — приезжего, так как я родом из Дудинки. Мы выбрали единую точку для старта — Триумфальную арку. В разные дни, не договариваясь, мы пошли непохожими маршрутами, которые тоже заранее не обговаривали — шли по принципу „куда хочу — туда и иду“, однако в конце прогулки оказались в одном месте — Центральном парке. Это поразило нас. К тому же, на протяжении прогулки велась фиксация эмоций, которые вызывали у нас определенные виды и объекты», — рассказала одна из авторов проекта Валерия Поспелова.