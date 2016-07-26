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Будущие архитекторы составили карту эмоций Красноярска
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Будущие архитекторы составили карту эмоций Красноярска

11 апреля 14:48
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Студентки Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета Валерия Поспелова и Татьяна Носкова разработали информативный буклет «Эмоция города. Психогеография Красноярска».

По словам авторов, главная цель проекта зафиксировать объекты, места и виды, вызывающие плохие или хорошие эмоции у коренного жителя и приезжего и выявить проблемные участки, на которые стоит обратить внимание. В качестве локации был выбран исторический центр города — популярная зона для прогулок и встреч горожан.

«Идея проекта пришла к нам после изучения дисциплины „Градостроительный анализ“, в рамках которого на одной из лекций мы проходили влияние городской среды на эмоциональное состояние горожан. Для формирования бета-версии буклета мы провели аналитический анализ, где Татьяна выступила в роли коренного жителя Красноярска, а я — приезжего, так как я родом из Дудинки. Мы выбрали единую точку для старта — Триумфальную арку. В разные дни, не договариваясь, мы пошли непохожими маршрутами, которые тоже заранее не обговаривали — шли по принципу „куда хочу — туда и иду“, однако в конце прогулки оказались в одном месте — Центральном парке. Это поразило нас. К тому же, на протяжении прогулки велась фиксация эмоций, которые вызывали у нас определенные виды и объекты», — рассказала одна из авторов проекта Валерия Поспелова.

Источник: www.sfu-kras.ru

Оценка объектов проводилась посредством перекрёстного анализа влияния средовых факторов:

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  • визуальная связь;
  • сомасштабность;
  • оживлённость;
  • сценарий пространства;
  • благоустройство;
  • безбарьерная среда;
  • уникальность места;
  • гармония;
  • память места;
  • заманчивость.

«Полученные результаты мы отобразили в буклете и также составили „скелет карты“ для жителей, чтобы каждый мог создать собственную эмоциональную карту. В дальнейшем полученные карты можно было бы собрать, проанализировать и полученный результат направить городским властям. Эту информацию вполне можно использовать для дальнейших разработок по благоустройству привлекательных и улучшению заброшенных территорий», — отметила Татьяна Носкова.

Добавим, научным руководителем проекта выступила старший преподаватель кафедры градостроительства Ирина Федченко.

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