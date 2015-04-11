«Я нечаянно!»: найден виновник появления на Енисее огромного нефтяного пятна

Полицейские вычислили виновника крупного загрязнения Енисея на территории Минусинского района — им оказался водитель большегруза из Абакана. Во время мытья машины он нечаянно разлил в реку нефтепродукты.

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Напомним, о ЧП стало известно накануне — пятно, предположительно, дизельного топлива заметили вечером 9 апреля в районе села Топольки. Площадь пятна с загрязняющими веществами составила 10 000 м2. Сразу после обнаружения загрязнения закрыли дамбу, а спасатели с оборудованием и реагентами начали сбор нефтепродуктов. Ситуацию на контроль взял губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

При этом ранее минусинские власти сообщали о двух тоннах пролитой в реку солярки, но, по данным полиции, общий объем разлитого топлива составил не более 2 литров.

Сегодня в полиции Минусинска отчитались о поимке нарушителя. Как оказалось, ЧП спровоцировал 38-летний житель города Абакана — он мыл на берегу реки Енисей свой грузовой автомобиль. С его слов, из-за плохого технического состояния машины и произошел разлив нефтепродукта.

В отношении уроженца Хакасии составили административный протокол по статье «Нарушение правил охраны водных объектов», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 2 тыс. рублей.