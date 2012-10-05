Неизвестные слили в Енисей две тонны нефтепродуктов

На юге Красноярского края неизвестные слили в протоку Енисея 2 тонны нефтепродуктов. Об этом 10 апреля рассказал во время совещания под руководством губернатора министр строительства и ЖКХ Николай Глушков.

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В пресс-службе Минусинска уточнили, что пятно, предположительно, дизельного топлива было замечено вечером, около 19:00, 9 апреля в районе села Топольки. «Площадь пятна с загрязняющими веществами составила 10 000 м2. С учетом движения воды возникла опасность прохождения пятна через территорию города Минусинска», — отметили там.

Министр пояснил губернатору, что сразу после обнаружения загрязнения была закрыта дамба, а группа спасателей с оборудованием и реагентами сразу начала сбор нефтепродуктов.

«Предполагаем, что в течение дня авария будет ликвидирована», — сказал Николай Глушков.

Глава края Виктор Толоконский поручил министерству природных ресурсов и экологии в течение дня подготовить обращение главы региона в природоохранную прокуратуру для всесторонней проверки произошедшего на юге края и определения лиц, виновных в инциденте.

Пока же, чтобы перекрыть водоем и не пустить пятно в сторону шлюзов, в Минусинск прибыли спасатели из Дивногорска. «Правительством Красноярского края на территорию была направлена комиссия для оценки ущерба экологии города и района. Розыском злоумышленников в настоящее время занимается Межмуниципальный отдел МВД „Минусинский“. По предварительной версии правоохранителей, неустановленное лицо на грузовой машине сознательно произвело слив порядка 2 тонн нефтепродуктов в протоку, мотивы правонарушителя пока неизвестны», — пояснили в мэрии города.