Экополиция для борьбы с браконьерами может появиться в России

В Госдуме предложили создать отдельную полицию для борьбы с браконьерами, сообщила 11 апреля «Российская газета».

Инициатива сейчас прорабатывается в профильном комитете Госдумы и основана она на том, что существующие природоохранные структуры не имеют достаточно сотрудников и полномочий. Так, сейчас госинспектор, поймав браконьера, «мало что с ним может сделать». Поэтому новую «экологическую полицию» предлагают наделить правом составлять протоколы и разрешить им носить оружие, чтобы они могли дать отпор в случае сопротивления.

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«Предполагается, что это будет отдельное ведомство. Не МВД. С меньшими, как у настоящей полиции, полномочиями. Но все же достаточно сильное, чтобы противостоять браконьерам. В Москве разместится головной центр, который будет координировать работу региональных служб. А в каждом субъекте федерации назначат руководителя „экологической полиции“. Под его началом станут работать госинспекторы по охране животного мира, рыбных запасов, леса и инспекторы по экологии (контроль свалок и мусорок)», — пояснили в издании.

Так как эту полицию предлагается сделать малочисленной, около 5 человек в каждом районе, дополнительными силами, для помощи им должны стать общественные инспекторы.

«Реформу планируют проводить в несколько этапов. На первом хотят перевести существующих сейчас госинспекторов из Росрыболовства, Рослесхоза и Госохотнадзора под контроль нового ведомства. При этом такие функции, как лесопользование, пользование рыбными запасами, останутся у уже существующих ведомств», — пояснили в издании.

На первом этапе в «экополицию» предлагают принимать полицейских пенсионеров, а затем будут создаваться центры по подготовке специализированных кадров.

Создание такой структуры позволит снизить ущерб от незаконной охоты, который сейчас оценивается примерно в 19 млрд рублей в год. «Планируется, что новое ведомство не только станет обеспечивать защиту природных богатств от браконьеров, но также займется воссозданием потребительской кооперации. Будут создаваться пункты приема у населения грибов, ягод, пушнины, меда и лекарственных растений. Делаться это будет за деньги, а, значит, люди смогут на эти средства жить и содержать свои семьи», — пояснили в РГ.