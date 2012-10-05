Сутенеры со Взлетки попали на скамью подсудимых

Банду сутенеров с красноярской Взлётки ждет суд — следователи доказали 7 эпизодов их преступной деятельности по вовлечению девушек в занятие проституцией.

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В полицию поступила информация, что в массажном салоне микрорайона Взлётка оказываются услуги интимного характера. Как оказалось, двое мужчин 27 и 37 лет вовлекали молодых женщин в занятие проституцией — у них в подчинении находилось более 10 женщин старше 20 лет.

Также обвиняемые принимали от клиентов заказы на мобильный телефон, оговаривали с ними условия оказания услуг, после чего привозили девушек на указанные адреса. Установлено 7 эпизодов преступной деятельности, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 241 «Организация занятия проституцией» и ч. 3 ст. 240 «Вовлечение в занятие проституцией», им грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время материалы дела направлены в суд для вынесения приговора.