Дебошир-красноярец задержал последний авиарейс из Индии (видео)

Из-за дебошира на борту самолета красноярцы не смогли вовремя улететь из Индии. Как сообщают «Вести -Красноярск» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Royal Flight Андрея Нацвина, один из пассажиров был сильно пьян и скандалил.

Инцидент произошел накануне. Буйного пассажира пришлось снять с рейса, вылет в Красноярск из аэропорта Гоа задержали на полчаса. Сообщается, что это был последний рейс из Индии в Красноярск в этом сезоне, поэтому теперь мужчине придется самостоятельно добираться домой уже из Москвы.