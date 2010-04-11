На «Тотальном диктанте» россияне не смогли справиться с «коньяком» и «стерлядью»

Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых распространенных ошибках россиян во время акции по проверке грамотности.

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8 апреля участники из 71 страны на 3008 площадках из 858 городов и поселков написали «Тотальный диктант». В России к акции присоединилось 600 населенных пунктов. Больше всего участников собралось в Москве — 20 150, Санкт-Петербурге — 7184, Новосибирске — 6930. В Красноярске свою грамотность проверили 2565 человек.

По данным организаторов, наибольшие сложности у участников возникли при написании двух слов, в одном из случаев специалисты связали неграмотность россиян с гендерной принадлежностью.

«Еще не все работы проверены, но сложные случаи выявить уже можно. Большинство участников поставили в тупик два слова, которые они встретили в одном предложении: „коньяк“ и „стерлядь“. Слово „коньяк“ довольно многие участники написали с твердым знаком. Возможно, потому, что это были девушки или женщины, а они с этим напитком сталкиваются довольно редко. А стерлядь, несмотря на то что еще недавно водилась в сибирских реках, сейчас внесена в Красную книгу, и название этой рыбы вышло из нашего каждодневного лексикона», — пояснила председатель Экспертного совета «Тотального диктанта», доктор филологических наук, профессор Наталья Кошкарева.

Оценки участников с «очных» площадок начнут появляться в их личных кабинетах на сайте проекта totaldict.ru с 12 апреля.