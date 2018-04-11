Полицейским хотят разрешить стрелять в толпе

В Госдуме предложили расширить право применения оружия полицейскими по аналогии с ФСБ и Росгвардией. Если поправки примут, полицейские смогут открывать огонь в толпе, по женщинам, если у них нет «видимых признаков беременности», проникать на участки для задержания преступников и вскрывать машины.

В настоящее время сотрудник полиции не имеет права стрелять при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица. Депутаты считают необходимым дополнить эту норму словами:«за исключением применения огнестрельного оружия в целях предотвращения террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания, помещения, сооружения или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти».

Как уточняет ТАСС, поправки повторяют уже действующие полномочия сотрудников ФСБ и Росгвардии.

Также законопроект устанавливает презумпцию доверия к действиям сотрудника полиции как должностного лица. Оговаривается, что сотрудник полиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реализуя права, которые ей предоставлены, «выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой закона и государства». В настоящее время в законе сказано, что полицейский находится «под защитой государства», и не оговаривается, что он находится «под защитой закона», подчеркивают «Ведомости».