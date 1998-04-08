Тысячи человек вышли на акцию против террора в центре Красноярска

В Красноярске состоялась акция против террора — мероприятие под названием «Вместе! Против террора!» началось в полдень на площади перед БКЗ и продлилось около часа. Напомним, главная его главная цель — поддержать жителей Санкт-Петербурга, где 3 апреля прогремел взрыв в метрополитене, в результате которого погибли 14 человек.

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Перед собравшимися выступили спикеры — представители общественных и религиозных организаций. Было отмечено, что только вместе можно противостоять угрозам, нависшим над обществом. Память погибших почтили минутой молчания.

Охрану общественного порядка в усиленном режиме осуществляли полицейские, которые обещали горожанам серьезные досмотры.

В Красноярске сегодня митинг против террора. #питердержись #Россия #instakrsk #like4like Публикация от ANDREY MAXIMOV (@andreymaximovv) Апр 7 2017 в 11:40 PDT

#митинг#красноярск#противтерроризма#небояться Публикация от @natalia_fi_ji Апр 7 2017 в 10:29 PDT

Напомним, организаторы ожидали, что в акции примут участие около трех тысяч человек. Они предупреждали, что мероприятие не будет политическим. Среди присутствующих были люди с флагами общественных организаций и триколором, а также плакатами, на которых выражали соболезнования.

Как пояснил Newslab.ru организатор акции, председатель Красноярского отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» Иван Воробьев, на площади сегодня собралось значительно больше людей, чем ожидалось. По его информации, акцию посетило более 4 тыс. человек, прошла она без эксцессов.