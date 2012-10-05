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«С возвращением, любимый»: Рисковавших жизнью полицейских встретили с воздушными шарами
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«С возвращением, любимый»: Рисковавших жизнью полицейских встретили с воздушными шарами

12 апреля 10:59
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Сводный отряд полиции Красноярского края вернулся из Чеченской республики, куда отправлялся в служебную командировку. Около 100 полицейских из различных подразделений и районов края полгода несли службу в регионе со сложной оперативной обстановкой, где поддерживали правопорядок, помогая местным коллегам.

Теперь вернувшимся из командировки красноярским полицейским полагается отпуск, после которого они вновь заступят на службу.

Фото: 24.мвд.рф
Фото: 24.мвд.рф
Фото: 24.мвд.рф
Фото: 24.мвд.рф
Фото: 24.мвд.рф

Накануне на железнодорожном вокзале Красноярска их встретили руководители МВД, а также родные и близкие. Последние принесли на долгожданную встречу воздушные шары и плакаты.

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Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий поблагодарил сотрудников за профессионализм и добросовестное выполнение служебного долга, а также высоко оценил результаты их работы по охране общественного порядка. «Я искренне рад, что командировка прошла без чрезвычайных происшествий, — отметил он. — Сотрудники справились со всеми поставленными задачами, рискуя своей жизнью и здоровьем».

За образцовое исполнение служебного долга он наградил их нагрудными знаками. Со словами благодарности также выступила жена одного из полицейских, отметив, что семьи офицеров гордятся ими и поздравляют с возвращением.

Речицкий Александр Георгиевич
Речицкий Александр Георгиевич
Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю

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