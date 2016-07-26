Красноярцам вновь грозит отключение горячей воды за долги по услугам ЖКХ

ГУК «Жилфонд» начал рассылку уведомлений об ограничении горячего водоснабжения злостным неплательщикам. По состоянию на 11 апреля уведомления направлены 100 собственникам жилья. Теперь у неплательщиков есть 20 дней, чтобы погасить долги, в противном случае им будет отключена горячая вода. Напомним, мера предусмотрена постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В отношении должников, которые получили уведомления, ранее уже были приняты все предусмотренные законом меры воздействия: напоминание о необходимости погасить задолженность, вручение досудебной претензии, заявление в суд. Однако, даже решение суда эти жители проигнорировали. Максимальная сумма долга за ЖКУ, который успели накопить собственники перед ГУК «Жилфонд» составляет 70 тыс. рублей. В целом, долги за жилищно-коммунальные услуги перед «Жилфондом» имеют 31 164 собственника жилья. Общая сумма просроченной задолженности населения за ЖКУ составляет 335 млн рублей.

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«Большие долги за коммунальные услуги вынуждают нас на применение крайних мер — ограничение ресурсов. Каждая наша встреча с председателями советов многоквартирных домов начинается с вопросов о взыскании долгов. Нам безусловно не нравится прибегать к таким жёстким мерам воздействия на неплательщиков, но другого выхода нет. Ведь если большая половина дома исправно платит за ЖКУ, а часть предпочитает жить в долг — значит, что весь дом недополучит средства на содержание и текущие ремонты», — рассказала генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.

Горячее водоснабжение будет восстановлено только в случае, если долг будет погашен собственником.