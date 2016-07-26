>
>
В Красноярске начинают серьезную борьбу с пылью
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

В Красноярске начинают серьезную борьбу с пылью

12 апреля 11:21
43

Депутаты Законодательного Собрания края накануне, 11 апреля, обсудили функции недавно созданного Экспертного совета по экологии. Народные избранники предложили рассматривать на Совете «реальные программы», а также отметили необходимость борьбы с пылью.

Напомним, состав Экспертного совета по экологии был утвержден 24 марта. Обсуждая его предстоящую работу, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Сергей Толмачев предложил сделать его более мобильным и приглашать разных экспертов по тем конкретным проектам, которые будет рассматривать совет.

Его поддержал Александр Симановский:

«Любая законодательная инициатива в области экологии должна проходить общественное обсуждение, должно учитываться мнение экспертов». По словам председателя комитета, в числе первоочередных задач — изменения в краевой закон об экологической безопасности и охране окружающей среды.

Материалы по теме
Маршрутчиков впервые серьезно оштрафовали за порчу красноярского воздуха

Депутат Сергей Попов предложил рассматривать не только проекты законов, но и действующие программы, в том числе в сфере природопользования, а в ближайшее время вновь поставить вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Его поддержали остальные депутаты. При этом Владимир Рейнгардт отметил: «В работе совета надо не распыляться, а делать ставку на реальные программы, которые не требуют многомиллионных вложений, на проблемы, которые можно решить быстро».

Среди таких проблем, по мнению Александра Симановского, борьба с пылью:

«На прошлой неделе в Санкт-Петербурге проходил форум „Экология большого города“. Примеры, которые были на форуме, показывают: вопрос не только в выбросах, вопрос — в пыли. Программы, которые позволяют улучшить городскую среду, есть. Надо обсуждать эту тему и нам, делать свою программу, привлекать экспертов. Для этого и нужен экологический совет».

Материалы по теме
Как это сделано: мониторинг экологической обстановки в Красноярске
Кто вводит режим режим «черного неба»?

Первое заседание совета планируется провести 18 апреля. На него пригласят Ивана Ребрика, директора департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности компании РУСАЛ.

Также на заседании комитета был рассмотрен проект изменений в закон края «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Красноярского края». Документ был принят на предыдущей сессии в первом чтении. Он обязывает лесопользователей ежемесячно отчитываться в электронной форме о принятой, переработанной и отгруженной древесине.

Как сообщил заместитель министра лесного хозяйства Алексей Большаков, сейчас проходит правовую оценку другой законопроект — о введении отчетности не раз в месяц, а раз в квартал. В связи с этим он предложил отложить рассмотрение документа во втором чтении до майской сессии. Александр Симановский согласился с этим, но подчеркнул, что на сессию документ будет вынесен только после того, как на заседании комитета будет заслушан отчет министра лесного хозяйства края Владимира Векшина.

Толмачев Сергей Александрович
Толмачев Сергей Александрович
Депутат Заксобрания Красноярского края, генеральный директор ООО «Агентство Вертикаль»
Симановский Александр Алексеевич
Симановский Александр Алексеевич
Депутат Законодательного Собрания третьего созыва
Попов Сергей Александрович
Попов Сергей Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Рейнгардт Владимир Гарольдович
Рейнгардт Владимир Гарольдович
Депутат Заксобрания края. Начальник Красноярской железной дороги
Ребрик Иван Иванович
Ребрик Иван Иванович
Экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края второго созыва
Векшин Владимир Николаевич
Векшин Владимир Николаевич
Министр лесного хозяйства Красноярского края

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать