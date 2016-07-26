Маршрутчиков впервые серьезно оштрафовали за порчу красноярского воздуха

В Красноярске впервые крупно оштрафовали автобусного перевозчика за превышение выбросов в атмосферу. Нарушитель обслуживает 3 популярных городских маршрута.

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Автобусы с превышением содержания вредных веществ и их дымности в отработавших газах двигателя в ходе проверки выявила природоохранная прокуратура. Полагая, что штрафы по 500 рублей и 1000 рублей за выпуск в эксплуатацию таких автобусов «являются незначительной мерой ответственности», прокуратура впервые создала практику привлечения индивидуальных предпринимателей и юрлиц к ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

За данное нарушение предусмотрены более серьезные штрафы: на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 20 тыс. рублей, на юридических лиц — 100 тыс. рублей.

Первым, кто понес такую ответственность, стал директор ООО «Экипаж-ГЛ». Его оштрафовали на 20 тыс. рублей. Отметим, это предприятие обслуживает красноярские маршруты № 2, 63, 89.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что в настоящее время проводится проверка в отношении еще 8 организаций.