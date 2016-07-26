«Чадоград» поможет детям-сиротам определиться с будущей профессией

В рамках сотрудничества с детским благотворительным фондом «Счастливые дети» детский город профессий «Чадоград» и парк развлечений «Мегалэнд» посетили дети, оставшиеся без попечения родителей.



В современных условиях, отмечают организаторы, особенно актуальна задача подготовки сирот к трудовой жизни. Нужно формировать работника нового типа, с хорошо развитыми коммуникативными и организаторскими навыками, умеющего работать в команде. Детям-сиротам необходимо приобретать опыт, необходимый для самостоятельной социальной жизни.

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Специалисты подчеркивают, что детям-сиротам трудно общаться со сверстниками вне семьи, они закомплексованы или агрессивны, привыкли к административно-командной форме деятельности. Для успешной адаптации в новой среде детский город профессий «Чадоград» организовал для воспитанников детского дома увлекательное мероприятие, чтобы дети могли «изнутри» посмотреть на ту или иную профессию.

«Мальчикам больше всего понравилось работать полицейскими, сотрудниками МЧС, девочкам, конечно, был интересен салон красоты и дворец искусств», — добавили в «Чадограде».

Социальный проект получит дальнейшее развитие. Организаторы пояснили, что все детские дома Красноярска смогут посетить детский город профессий «Чадоград».