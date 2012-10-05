Студенты прооперировали льва по кличке Марс

В Хакасии студентам доверили прооперировать льва в зоопарке, сообщили 12 апреля в пресс-службе Хакасского государственного университета имени Катанова.

Новообразование в виде опухоли на нижнем веке появилось у льва по кличке Марс не так давно. Специалисты Центра живой природы Абакана в течение трёх месяцев наблюдали за ним, но оно лишь увеличивалось в размере и в итоге стало понятно, что единственный способ помочь животному — провести операцию.

За удаление опухоли взялась заведующая кафедрой ветеринарной медицины сельскохозяйственного института ХГУ, доктор ветеринарных наук Елена Безрук, а студенты третьего курса специальности «Ветеринария» сельскохозяйственного института приняли участие в качестве ассистентов.

Материалы по теме «Проклятое адово место»: за что не любят больницы Красноярска (18+) Ни участия, ни жалости, ни помощи

В зоопарке подтвердили: операция прошла успешно. Пока лев находится в карантине, в закрытом помещении.

«Он чувствует себя хорошо, позволяет проводить обработку раны, оставшейся после операции. Мы стараемся не загадывать о таких вещах, но, если динамика заживления будет такой же, как сейчас, то уже на следующей неделе посетители снова смогут увидеть Марса», — отметила методист по экологическому просвещению Елена Межова.