Новозеландский регбист женится на красноярке

Регбист из Новой Зеландии Том Флеминг, игравший за клуб «Красный Яр», женится на красноярской девушке. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского клуба.

Бракосочетание состоится 1 июля в одном из красноярских ЗАГСов. Избранницу спортсмена зовут Ольга. Сообщается, что Том уже прислал приглашения на свадьбу регбистам «Красного Яра».

Напомним, Том Флеминг пришел в «Красный Яр» в 2011 году. Сезон 2011 и 2012 годов он «провел на высоком уровне» как нападающий третьей линии.

В 2013 году новозеландцу уже трудно было пробиться в основной состав, и он покинул клуб.

«По окончании карьеры в „Красном Яре“ связь с Красноярском новозеландец, как видим, не потерял. Кстати, еще два новозеландца — экс-регбисты „Красного Яра“ Джон Додд и Гленн Хортон также по-прежнему тесно связаны с Красноярском. Джон живет в гражданском браке с красноярской девушкой Алиной, а Гленн — с Александрой. Вполне возможно, что они приедут на свадьбу Тома из Новой Зеландии», — рассказали в пресс-службе клуба.