Сеть салонов «Любимый шкаф» представила технологические новинки интерьерных решений

Самая большая сеть салонов в Красноярске по заказу шкафов-купе «Любимый шкаф»* продолжает знакомить клиентов с новыми возможностями обустройства дома. В этом месяце компания представила технологические новинки интерьерных решений сразу в нескольких стилистических направлениях.

Для любителей классических интерьеров появились новые модели раздвижных дверей шкафов-купе.

«Все привыкли, что 95 % шкафов-купе выполнены в довольно лаконичном дизайне — ровная поверхность профиля, зеркало, иногда используются какие-либо вставки. Однако в классическом интерьере такой шкаф смотрится не очень органично. Поэтому мы запустили производство дверей для шкафов-купе с использованием фрезеровки — это позволяет сделать практически любой узор. Также можно добавить патину и тем самым добиться эффекта старинной мебели», — пояснили дизайнеры «Любимого шкафа».

Подобрать шкаф в определённом стиле можно в разных ценовых категориях. Бюджетный вариант — обтянуть профиль пленкой, более дорогой — покрыть краской. В последнем случае выбор цвета шкафа не ограничен, можно реализовать даже самые смелые идеи.

В «Любимом шкафу» появились и раздвижные двери-купе в стиле кантри. Они изготавливаются не из МДФ, а массива дерева. Получаются добротные тяжелые двери, передающие атмосферу ковбойских салунов из фильмов о Диком Западе.

В ближайшее время в салоне откроется интерактивная выставка образцов интерьерных элементов, которые позволят разместить все вещи, используя имеющееся пространство максимально эффективно. Выставка будет разбита на четыре ключевые зоны каждого дома: прихожая, хозяйственная, гардеробная для женщин и мужчин. Любой желающий сможет поперемещать полки, штанги и ящики для хранения, чтобы лично убедиться, как на деле работают правила эргономики пространства.

Также в «Любимом шкафу» всегда можно получить профессиональную консультацию от опытных менеджеров-дизайнеров, каждый из которых уже более 10 лет помогает людям решать интерьерные задачи различной сложности.

Красноярцев ждут в любом из девяти салонов «Любимый шкаф» и приглашают создать своё уникальное мебельное решение, которое позволит сделать дом гораздо уютнее, комфортнее и удобнее. Выбрать и реализовать понравившиеся проекты можно с помощью любимыйшкаф.рф. У сети салонов также есть страницы в Instagram и ВКонтакте.

* По результатам исследования «Ромир»