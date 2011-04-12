16-летняя девочка пропала под Красноярском: искали три дня

В Красноярске разыскивают 16-летнюю сельскую девушку, которая в выходные сбежала от родителей из Козульки. Об этом сегодня сообщили в волонтерской организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

По данным активистов, девочка ушла из дома еще 9 апреля. В ходе поисков волонтеры пришли к выводу, что в настоящее время она может находиться в поселке Емельяново или в Красноярске. По данным поисковиков, ранее девушка уже уходила из дома, но не на такое долгое время и сама выходила на связь с родителями.

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Приметы разыскиваемой: рост 168-170 см, на вид 16-17 лет, темные волосы, круглое бледное лицо европейского типа, светло-карие глаза, средние губы, горизонтальные брови. Особых примет нет. Была одета в голубую куртку, красную рубашку в клетку, синюю юбку, чёрные короткие и сапоги.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении несовершеннолетней, просят сообщать по телефонам: 8950-996-60-66 (круглосуточно, волонтеры); 8-913-590-6115, 8-(39154)-2-14-30, 2-12-65 (полиция).

Обновлено 12.04.2014 14:41: позже волонтеры сообщили, что девочку удалось найти, но обстоятельства ее пропажи не сообщаются.

Отметим, полиция Козульки разыскивает еще одну 16-летнюю девушку, которая 1 марта уехала из поселка и к положенному сроку 11 марта не вернулась на учебу.