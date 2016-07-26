Красноярский педагог учит школьников фаер-шоу (видео)

В красноярской школе № 80 (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 92б) проводят необычные уроки в полной темноте. Педагог Екатерина Фёдорова учит детей танцам с элементами светового шоу.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска, занятия посещают 15 учениц: под музыку девочки учатся обращаться со специальным оборудованием — стаффами, веерами и поями. На освоение самых простых элементов уходит 3-4 месяца. Номера у школьниц получаются яркими, красочными и необычными. Отметим, что обучение подростков проходит без участия огня — ученицы осваивают элементы с помощью специальных светящихся предметов.

Решение организовать в школе «Театр огня» не было спонтанным, отмечают в управлении образования: уже 6 лет Екатерина Фёдорова участвует в постановках не только световых, но и огненных шоу. В будущем педагог планирует открыть для школьников кружок по фаер-шоу. По мнению учителя, заниматься в нем смогут дети не младше 14 лет и только в присутствии родителей. Екатерина Фёдорова признается, что фаер-шоу — это не просто увлечение, но и отличный способ подружиться с детьми. Школьники всегда с интересом слушают рассказы педагога о выступлениях и задают вопросы.

Материалы по теме Фоторепортаж: Огонь, мечи и каскадёры

Помимо «огненного» хобби, педагог также использует и необычные подходы к организации образовательного процесса. Особое внимание Екатерина Фёдорова уделяет правильному обучению чтению. «Борьба» за высокую скорость чтения начинается уже в первом классе, для этого учитель использует необычные упражнения — «Анаграммы», «Лесенка», «Ищем лишнее». Педагог отмечает, что многие родители совершают ошибки во время «домашнего» обучения.

Так, например, многие мамы и папы сначала разучивают с детьми буквы, хотя нужно начинать со звуков. В результате малыши не могут сообразить, как правильно «сложить» буквы в слоги. Екатерина Фёдорова даже предложила родителям сесть за парты и разобрать ошибки в обучении детей. Теперь молодой педагог занимается не только с ребятами, но и проводит консультации с родителями. По мнению педагога, через диалог с семьёй гораздо проще найти индивидуальный подход к каждому ребёнку.