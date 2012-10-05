Студенты 103 специальностей в крае получат увеличенные стипендии

Дополнительные стипендии в Красноярском крае будет получать больше студентов. Правительство региона утвердило 103 направления подготовки для получения дополнительных выплат в рамках краевого закона о ежемесячной денежной выплате студентам краевых вузов.

Напомним, дополнительная поддержка в размере 5 тысяч рублей предоставляется студентам с 1 по 3 курс при условии обучения по направлениям подготовки, которые утвердило правительство региона, а также при наличии высоких результатов ЕГЭ и хорошей академической успеваемости. В 2016 году допвыплаты получили 147 студентов.

В текущем учебном году закон распространялся на 74 специальности, однако в правительстве региона приняли решение расширить перечень до 103 направлений подготовки.

Так, в список включены специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Электроэнергетика и электротехника», «Программная инженерия», «Физика», «Радиотехника», «Информационные системы и технологии», направления подготовки «Зоотехния», «Продукты питания животного происхождения», «Правоохранительная деятельность», «Журналистика», «Народная художественная культура», «Музыковедение», «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Документоведение и архивоведение» и другие.

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Заместитель председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева подчеркнула, что перечень направлений подготовки для назначения дополнительных выплат был расширен с учетом предложений и потребностей вузов, компаний региона, отраслевых министерств, а также положений проекта Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

«Расширяя перечень специальностей для получения дополнительных ежемесячных выплат, которые являются дополнением к государственным и вузовским стипендиям, мы стимулируем приток талантливой молодёжи в красноярские университеты, в том числе из других регионов. Кроме того, благодаря дополнительным выплатам повышается привлекательность ключевых направлений подготовки для модернизации традиционных отраслей экономики региона, развития высокотехнологичных производств, улучшения качества жизни жителей края», — отметила Наталья Рязанцева.