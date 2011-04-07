Названы главные профессии 2017 года

Минтруд России назвал специальности, которые станут наиболее востребованными в 2017 году: врачи, юристы и учёные. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Материалы по теме Чаще всего родители хотят, чтобы их дети стали врачами или военными

Сообщается, что больше всего в этом году работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях.

«Среди наиболее востребованных на рынке труда можно выделить квалифицированных рабочих промышленности (металлообрабатывающее и машиностроительное производство), строительства, транспорта, специалистов высшего уровня квалификации в области здравоохранения, науки и техники, образования, а также специалистов в области права, гуманитарных областей и культуры», — пояснили в ведомстве.