Красноярцы предложили обустроить на набережной площадки для детей и собак

Красноярцы направили более 20 предложений по благоустройству левобережной набережной Енисея. Общественное обсуждение этого вопроса состоялось 11 апреля в библиотеке имени Островского, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мнение разработчиков выразил директор «Центра спортивных клубов» Александр Митрошкин, именно его учреждение будет отвечать за состояние набережной после реконструкции.

«Нам необходимо как можно больше получить предложений от горожан об этом знаковом месте, которое, несомненно, является лицом нашего города, для того, чтобы сделать набережную максимально комфортной для жителей. Мы уже услышали очень много полезных замечаний и идей, которые сейчас внимательно аккумулируем и формируем для разработки технического задания», — сказал он.

Основные принципы, которые консалтинговое бюро Strelka учитывало при разработке будущей набережной, это безопасность, комфорт и эстетика. Новая набережная должна стать доступной для всех: и для спортсменов, и для маломобильных горожан, и для детей. Одно из первых предложений, которое прозвучало от красноярцев, касалось спорта.

«Я рада, что проходит такое обсуждение и что у меня есть возможность высказать своё предложение по обустройству набережной. Нужно сделать так, чтобы велосипедисты и пешеходы не мешали друг другу, нужно разделить велодорожки и пешеходную зону», — высказалась одна из горожан.

Участники обсуждений почти единогласно дополнили: «Ещё на новой набережной должны появиться детские и спортивные площадки». А еще одна жительница предложила в целях безопасности оборудовать набережную тревожными кнопками и сделать площадку для выгула собак.

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Особенно горожан волновал вопрос доступности набережной для людей с ограниченными возможностями. Именно поэтому большинство пришедших высказалось за появление комфортных пандусов, за обустройство приемлемых переходов между ярусами набережной. Также участники обсуждений предложили упорядочить парковку автомобилей и оборудовать качественные пункты питания.

Итогом стали около двух десятков предложений. После того как завершатся все обсуждения, предложения от красноярцев будут проанализированы и внесены в проект благоустройства левобережной набережной.

Напомним, длина реконструируемой набережной составляет 5 километров: от Вантового моста до Регистрационной палаты. На благоустройство этой территории из федерального и краевого бюджетов будет выделено в 2017 году 156 миллионов рублей.

Добавим, горожане старшего поколения обсудят благоустройство левобережной набережной 12 апреля в 18:00 в Совете ветеранов Центрального района (Мира, 22). 13 апреля в 18:00 дискуссия состоится в малом зале администрации города, а проектный семинар для детей от 7 до 18 лет проведут 15 апреля в 18:00 в Детском доме имени Х. М. Совмена (Дубенского, 11).

Чтобы принять участие в обсуждениях, необходимо записаться по телефону: (391) 223-00-29 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни. Также заявку с указанием фамилии, имени и отчества можно направить по адресу электронной почты: csk_pressa@mail.ru.