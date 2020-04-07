Набережную Енисея предложили превратить в парк

Левобережную набережную Енисея предложили превратить в линейный парк (вытянутой формы). Об этом на своей странице Facebook сообщило консалтинговое агентство «Стрелка КБ».

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Представители агентства приезжали в Красноярск неделю назад, 31 марта, для того, чтобы обсудить вопросы преображения левобережной набережной Енисея. «Участок — набережная реки Енисей протяженностью 7 километров. Здесь планируется создание городского линейного парка», — пояснили представители агентства.

По их словам, им самим предстоит разработать четкое техническое задание с учетом пожеланий и предложений администрации города, экспертов и горожан. Затем это задание будет передано непосредственно разработчикам.

«Дизайн-проекты разрабатывают красноярские команды ООО „ПроектДевелопмент“ и А2. Основная цель проекта — привлекать локальные архитектурные бюро для работы в своих городах», — пояснили представители агентства.

Специалисты самой «Стрелки» будут сопровождать и контролировать разработку дизайн-проектов.

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Среди проектов, которые уже реализовало агентство «Стрелка КБ» — реконструкция в Москве ул. Тверской на участке от Пушкинской до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской. Сам дизайн под их руководством разрабатывало архитектурное бюро из Ярославля. Проектная мастерская А2 известна в Красноярске проектом района «Большой Вавиловский», проектам многоуровневой парковки около МВДЦ «Сибирь», жилых комплексов «Слобода весны», «Ковчег», «Кода», двух высотных зданий, которые предложили построить на месте снесенных бараков на ул. Партизана Железняка.