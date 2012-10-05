Мэр поздравил красноярский ТЮЗ с фурором на «Золотой маске»

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил Красноярский театр юного зрителя с успешным выступлением в рамках национальной театральной премии «Золотая маска», сообщили в пресс-службе городской администрации.

11 апреля в Москве Красноярский театр юного зрителя представил спектакль-мюзикл «Биндюжник и король», который поставил главный режиссер ТЮЗа Роман Феодори. Конкурсное выступление вызвало бурю положительных эмоций как у зрителей, так и у профессионального сообщества.

Так, известный композитор Александр Журбин, автор либретто к спектаклю, на своей странице в сети «Фейсбук» отметил:

«Сегодня мы были на удивительном спектакле „Биндюжник и Король“ Красноярского ТЮЗа. Честно сказать, шел с большой опаской... все-таки ТЮЗ, не музыкальный театр, а там надо петь по-настоящему, сложные вокальные партии, ансамбли, хоры. Но спектакль меня покорил. И вокал здесь ни при чем. Этот спектакль не про вокал, а про театр и жизнь. Его смотришь, не отрываясь! Отмечу — это удивительные актеры! Уж сколько я видел разных Менделей и Марусек, Беней и Левок, Арье-Лейбов и Боярских! Наверное — 50! Но эти — совсем неожиданные и такие пронзительные! Спасибо театру! Я понял, что это написано навсегда... Жаль, Асар Эппель не дожил...».

Материалы по теме «Он просто разделся»: театральные скандалы Красноярска От японской Снегурочки до голодающего режиссёра

Эдхам Акбулатов, поздравляя коллектив театра с блистательным выступлением, подчеркнул:

«Спектакль „Биндюжник и король“ — постановка с глубоким смыслом и необычной формой подачи. Считаю, что работа ТЮЗа будет пользоваться большим успехом на протяжении длительного времени. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше красноярцев увидели этот спектакль, равно также как и другие постановки, ориентированные на самого разного зрителя. Важно не хвалить или лелеять коллектив театра юного зрителя, необходимо содействовать в реализации планов. У коллектива ТЮЗа есть огромное количество идей, в том числе, создать целую линейку спектаклей для самых маленьких зрителей. Это даст возможность красноярцам с самого раннего возраста быть вовлеченными в театральную жизнь, своими глазами увидеть прекрасный мир искусства».

Глава города пожелал коллективу Красноярского театра юного зрителя новых успешных премьер и пошутил: