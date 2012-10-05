Автобусы для перевозки детей решили оснастить мигалками

Автобусы для перевозки детей в России хотят оснастить сигнальными маячками. Об этом 12 апреля сообщило издание РИА «Новости» со ссылкой на федеральный портал нормативных правовых актов.

В проекте постановления говорится о том, что для организованной перевозки детей на экскурсию или во время туристической поездки, «на крыше автобуса или над ней должен быть установлен проблесковый маячок с включенными световыми сигналами». Сигнальные маячки должны быть желтого или оранжевого цвета.

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Имена детей и сопровождающих их взрослых нужно будет вносить в специальный список. Причем в нем должны быть указаны все люди, находящиеся в автобусе, включая представителей туристических компаний и экскурсоводов. Они могут попасть в автобус только по документу, подтверждающему участие в поездке и трудовые отношения с туроператором, организовавшим эту поездку. В отдельных случаях допускается указывать в заявке, передаваемой заранее в органы ГИБДД, количество сопровождающих, а сам список составлять непосредственно перед отъездом.

Сейчас проект находится на стадии согласования. Если он будет принят, он вступит в силу с начала следующего года.