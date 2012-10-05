«Тихо сказал, что не пустит»: на «Агропроме» полиция перекрыла проход к остановке

На улице Ленина красноярцев не пускают на остановку «Агропром». Об этом 12 апреля сообщили красноярцы, которые столкнулись с непонятными трудностями при движении в центр города.

«Я пыталась пройти мимо „Агропрома“ в сторону ул. Декабристов, но ко мне подошел полицейский, который тихо сказал, что он меня не пропустит», — рассказала Newslab.ru красноярка. Она отметила, что сотрудников полиции было двое — один стоял недалеко от входа в «Красный яр», а его коллега — около остановочного пункта.

Напомним, возле остановки находится жилой дом с магазинами на первом этаже.

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При этом сама остановка работала без каких-либо ограничений — со стороны ул. Декабристов люди спокойно подходили, могли сесть в автобус и уехать. А тем, кто подходил со стороны ул. Робеспьера, предлагалось ждать, либо обойти перекрытый участок.

В пресс-службе полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Стоит отметить, что на ул. Львовской сегодня была найдена бесхозная сумка, оставленная неизвестным. Во время проверки оказалось, что в ней находятся личные вещи и никакой опасности она не представляет.