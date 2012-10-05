Стала известна причина оцепления на «Агропроме»

В полиции Красноярска рассказали о найденной на «Агропроме» сумке.

Напомним, сегодня, 12 апреля, около 18:30, проход на остановку «Агропром» со стороны ул. Робеспьера оказался перекрыт. Полицейские горожанам ничего не объясняли, но просили обойти этот участок, что смутило тех, кто пытался попасть на остановку — им нужно было обойти целый квартал. В полиции сначала ничего не пояснили, пообещав рассказать подробности позднее.

Сейчас стало известно, что причиной переполоха стала забытая кем-то сумка.

Вызванные на место полицейские проверили ее и пришли к выводу, что никакой опасности сумка не представляет.

Отметим, за сегодняшний день это второй случай — ранее в Ленинском районе, на ул. Львовской, полиции тоже пришлось проверять забытые вещи. Несмотря на значительные неудобства для красноярцев, действия полиции они одобрили, заметив, что «бдительность — это хорошо».