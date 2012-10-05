Более 30 «резиновых» квартир с мигрантами нашли красноярские полицейские

Полицейские рассказали о результатах борьбы с «резиновыми квартирами» — с начала года в Красноярском крае ответственность понесли уже более 30 нарушителей закона. Стражи порядка обещают и дальше пресекать незаконную регистрацию иностранцев.
В ведомстве напомнили, что в большинстве случаев владельцы квартир соглашаются «прописать» у себя мигрантов за вознаграждение, и фиктивная регистрация уже стала своеобразным бизнесом для собственников квартир и частных домов. Так, в прошлом году сотрудники подразделений по вопросам миграции выявили и сняли с регистрационного учета 505 граждан РФ и 803 иностранных гражданина, имеющих фиктивную регистрацию. С начала этого этого года к уголовной ответственности привлекли уже 38 человек.
Напомним, за фиктивную регистрацию граждан РФ, иностранных граждан владелец жилого помещения может получить штраф от 100 до 500 тыс. рублей или принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишиться свободы на тот же срок.
В Красноярском крае суды, как правило, за такие преступления назначают штрафы. Например, летом прошлого года в Шарыпово за фиктивную регистрацию 5 человек суд назначил наказание в виде 33 тысяч рублей штрафа.