Более 30 «резиновых» квартир с мигрантами нашли красноярские полицейские

Полицейские рассказали о результатах борьбы с «резиновыми квартирами» — с начала года в Красноярском крае ответственность понесли уже более 30 нарушителей закона. Стражи порядка обещают и дальше пресекать незаконную регистрацию иностранцев.

В ведомстве напомнили, что в большинстве случаев владельцы квартир соглашаются «прописать» у себя мигрантов за вознаграждение, и фиктивная регистрация уже стала своеобразным бизнесом для собственников квартир и частных домов. Так, в прошлом году сотрудники подразделений по вопросам миграции выявили и сняли с регистрационного учета 505 граждан РФ и 803 иностранных гражданина, имеющих фиктивную регистрацию. С начала этого этого года к уголовной ответственности привлекли уже 38 человек.

Материалы по теме Полиция выяснит, почему в Академгородке много «лишних» первоклассников

Напомним, за фиктивную регистрацию граждан РФ, иностранных граждан владелец жилого помещения может получить штраф от 100 до 500 тыс. рублей или принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишиться свободы на тот же срок.

В Красноярском крае суды, как правило, за такие преступления назначают штрафы. Например, летом прошлого года в Шарыпово за фиктивную регистрацию 5 человек суд назначил наказание в виде 33 тысяч рублей штрафа.