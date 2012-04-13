Красноярцы стали чаще покупать долевое

Красноярцы в минувшем марте купили долевого в полтора раза больше, чем в том же месяце 2016 года. Рост числа сделок на первичном рынке жилья зафиксировало Управление Росреестра по Красноярскому краю.

Так, в марте 2016 года был заключен 961 договор, а в 2017-го — 1462 договора. Число ипотечных сделок выросло на 2 % — 501 до 514.

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Вторичный рынок края в первый весенний месяц показал снижение на 6 % (с 7009 до 6553), количество ипотечных сделок на рынке готового жилья почти не изменилось: 3578 в прошлом году против 3561 в этом.

«Первичный рынок устремился вверх. Ключевыми факторами роста являются большое количество интересных предложений от застройщиков, а также привлекательные программы финансирования», — считают в ведомстве.